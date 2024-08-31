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Житель Львівщини бив поліцейське авто та погрожував вбивством слідчому — що вирішив суд

31 серпня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав жителя Львівщини, який погрожував вбивством слідчому та бив поліцейську автівку
Суддя. Фото ілюстративне: sylapravdy.com
Чекарьова Марія - редактор

Житель Львівської області намагався розбити поліцейську автівку та погрожував ножем слідчому. У момент вчинення порушення фігурант був на підпитку.

Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області. Матеріали справи опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався на початку квітня поточного року в місті Червоноград. Увечері обвинувачений, який на той момент був нетверезим, побачив припаркований службовий транспорт поліції, наніс удар по капоту машини та почав гучно лаятися. Свідком порушення став слідчий, однак, коли він підійшов до зловмисника, той, витягнувши ніж, пригрозив правоохоронцю вбивством.

Рішення суду

За фактом погроз слідчому порушили кримінальну справу. У суді обвинувачений визнав свою провину та зазначив, що розбити капот поліцейської автівки вирішив, бо мав конфлікт із правоохоронцем. Через що виникла сварка з поліцейським, підсудний згадати не зумів, бо в момент суперечки був п'яним. Слідчий, якому обвинувачений погрожував ножем, заявив, що не має до чоловіка претензій, бо той вже вибачився перед ним. Фігуранта засудили до двох років позбавлення волі, однак замінили ув'язнення роком іспитового терміну.

Вирок ще не набув законної чинності. Його можна оскаржити, подавши апеляцію.

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