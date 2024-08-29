На Львівщині за поширення комуністичної символіки засудили пенсіонера

Слідчі дії. Фото ілюстративне: rivnepost.rv.ua

У місті Червоноград Львівської області пенсіонер, раніше судимий за виправдовування збройної агресії Росії, поширював у російській соцмережі "Однокласники" комуністичну символіку. Суд призначив рецидивісту п'ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, уродженець Червонограда у 2022 році на власній сторінці у російській соцмережі "Однокласники" поширював зображення із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Щодо пенсіонера правоохоронці порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений повідомив, що спілкується в мережі зі своїми знайомими. За словами чоловіка, він не розумів, що такі дії можуть бути кваліфіковані як поширення комуністичної символіки.

Також пенсіонер вже має непогашену судимість за поширення в тій же соцмережі матеріалів, які виправдовують збройну агресію Росії та глорифікують її учасників. Так, він розповсюджував матеріали про правомірну окупацію територій України. Тоді замість п'яти років тюрми суд призначив йому півтора року умовного покарання.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи про поширення комуністичної символіки, суддя дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе без реального позбавлення волі. Враховуючи попередній вирок, обвинуваченому призначили п'ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Триває термін на апеляційне оскарження вироку.