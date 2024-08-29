Во Львовской области за распространение коммунистической символики осудили пенсионера

Следственные действия. Фото иллюстративное: rivnepost.rv.ua

В городе Червоноград Львовской области пенсионер, ранее судимый за оправдание вооруженной агрессии России, распространял в российской соцсети "Одноклассники" коммунистическую символику. Суд назначил рецидивисту пять лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, уроженец Червонограда в 2022 году на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" распространял изображения с символикой коммунистического тоталитарного режима. В отношении пенсионера правоохранители возбудили уголовное дело.

В суде обвиняемый сообщил, что общается в сети со своими знакомыми. По словам мужчины, он не понимал, что такие действия могут быть квалифицированы как распространение коммунистической символики.

Также у пенсионера уже непогашенная судимость за распространение в той же соцсети материалов, которые оправдывают вооруженную агрессию России и глорифицируют ее участников. Так, он распространял материалы о правомерной оккупации территорий Украины. Тогда вместо пяти лет тюрьмы суд назначил полтора года условного наказания.

Решение суда

Изучив материалы дела о распространении коммунистической символики, судья пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без реального лишения свободы. Учитывая предыдущий приговор, обвиняемому назначили пять лет тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Продолжается срок апелляционного обжалования приговора.