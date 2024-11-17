Горсовет Львова подал иск на снос самостроя на территории макаронной фабрики - решение суда

ОАО "Львовская макаронная фабрика". Фото: prozorro.sale

Львовский городской совет требовал устранить препятствия в пользовании коммунального участка на территории макаронной фабрики и снести самострой. Суд отказал в иске.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре прошлого года на рассмотрение Хозяйственного суда Львовщины поступил иск Львовского горсовета к ООО "Финансовая компания "Украинская финансовая объединенная группа" об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса самовольно построенного нежилого здания на территории макаронной фабрики.

В приговоре говорится о том, что в 2022 году общество купило на аукционе имущество обанкротившегося ОАО "Львовская макаронная фабрика" на ул. Городоцкой, 170, а именно механическую мастерскую и реконструированное в склад нежилое здание.

Отмечается, что нежилое здание в склад перестроили без разрешения на застройку от городского совета, которому принадлежит участок под имуществом. Кроме этого, срок действия договора был заключен в 2004 году между ЛГС и макаронной фабрикой завершился еще в 2014 году, поэтому горсовет обратился в суд с требованием снести самострой.

Представители ООО "Финансовая компания "Украинская финансовая объединенная группа"" в свою очередь сообщили, что не могут отвечать за действия предыдущих владельцев имущества. К тому же перестройка склада в 2005 году была выполнена по решению исполнительного комитета горсовета Львова.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, суд отказал городскому совету в удовлетворении иска. Впоследствии это решение подтвердил также апелляционный суд.

Напомним, суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное противорадиационное укрытие.

Раньше мы писали о том, что во Львове женщина пользовалась земельным участком без договора аренды. Теперь она должна уплатить более миллиона гривен.