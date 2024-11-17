Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Знесення самобуду на макаронній фабриці у Львові — рішення суду arrow

Знесення самобуду на макаронній фабриці у Львові — рішення суду

17 листопада 2024 14:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Міськрада Львова подала позов на знесення самобуду на території макаронної фабрики — рішення суду
ВАТ "Львівська макаронна фабрика". Фото: prozorro.sale
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Львівська міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самобуд. Суд відмовив у позові.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У листопаді минулого року на розгляд Господарського суду Львівщини надійшов позов Львівської міськради до ТзОВ "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення самовільно збудованої нежитлової будівлі на території макаронної фабрики.

У вироку йдеться про те, що у 2022 році товариство купило на аукціоні майно збанкрутілого ВАТ "Львівська макаронна фабрика" на вул. Городоцькій, 170, а саме механічну майстерню та реконструйовану на склад нежитлову будівлю.

Зазначається, що нежитлову будівлю у склад перебудували без дозволу на забудову від міської ради, якій належить ділянка під майном. Крім цього, термін дії договору, який був укладений у 2004 році між ЛМР і макаронною фабрикою, завершився ще у 2014 році, тому міськрада звернулася в суд із вимогою знести самобуд.

Представники ТзОВ "Фінансова компанія "Українська фінансова обʼєднана група"  своєю чергою повідомили, що не можуть відповідати за дії попередніх власників майна. До того ж, перебудова складу у 2005 році була виконана за рішенням виконавчого комітету міськради Львова.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суд відмовив міській раді в задоволенні позову. Згодом це рішення підтвердив також апеляційний суд. 

Нагадаємо, суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане протирадіаційне укриття. 

Раніше ми писали про те, що у Львові жінка користувалась земельною ділянкою без договору оренди. Тепер вона має сплатити понад мільйон гривень.

суд земля Львів будівництво міська рада судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:50 Майнові суперечки — три способи захистити своє при розлученні

15:44 Зеленський зустрівся з молоддю у День студента

15:38 Ціна землі — чому фермери платять за оренду більше, ніж селянам

15:35 Одна із загиблих була вагітна — Кім про атаку на Миколаїв

15:32 Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:25 Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно

15:16 У Львові десятки людей зібралися на акцію FreeAzov — фото

15:13 Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла

14:52 У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

15:50 Майнові суперечки — три способи захистити своє при розлученні

15:44 Зеленський зустрівся з молоддю у День студента

15:38 Ціна землі — чому фермери платять за оренду більше, ніж селянам

15:35 Одна із загиблих була вагітна — Кім про атаку на Миколаїв

15:32 Ожеледиця зі снігом — чого очікувати від погоди у Львові завтра

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

15:25 Медичний огляд сім'ї військового на ВЛК — для чого це потрібно

15:16 У Львові десятки людей зібралися на акцію FreeAzov — фото

15:13 Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла

14:52 У ТЦК прокоментували мобілізацію музикантів Ольги Цибульської

14:48 Селезньов розповів про критику фанів Дніпра за роботу у Дніпрі-1

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку