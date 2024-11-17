Міськрада Львова подала позов на знесення самобуду на території макаронної фабрики — рішення суду

ВАТ "Львівська макаронна фабрика". Фото: prozorro.sale

Львівська міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самобуд. Суд відмовив у позові.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді минулого року на розгляд Господарського суду Львівщини надійшов позов Львівської міськради до ТзОВ "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення самовільно збудованої нежитлової будівлі на території макаронної фабрики.

У вироку йдеться про те, що у 2022 році товариство купило на аукціоні майно збанкрутілого ВАТ "Львівська макаронна фабрика" на вул. Городоцькій, 170, а саме механічну майстерню та реконструйовану на склад нежитлову будівлю.

Зазначається, що нежитлову будівлю у склад перебудували без дозволу на забудову від міської ради, якій належить ділянка під майном. Крім цього, термін дії договору, який був укладений у 2004 році між ЛМР і макаронною фабрикою, завершився ще у 2014 році, тому міськрада звернулася в суд із вимогою знести самобуд.

Представники ТзОВ "Фінансова компанія "Українська фінансова обʼєднана група" своєю чергою повідомили, що не можуть відповідати за дії попередніх власників майна. До того ж, перебудова складу у 2005 році була виконана за рішенням виконавчого комітету міськради Львова.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суд відмовив міській раді в задоволенні позову. Згодом це рішення підтвердив також апеляційний суд.

Нагадаємо, суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане протирадіаційне укриття.

Раніше ми писали про те, що у Львові жінка користувалась земельною ділянкою без договору оренди. Тепер вона має сплатити понад мільйон гривень.