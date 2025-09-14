Садовий підтримав петицію про присвоєння Героя України Андрію Парубію

Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України набрала понад 25 тисяч підписів. За його словами, це підтверджує, що люди його памʼятають та цінують.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Садовий зауважив, що Парубій завжди був присутній. Він поділився, що ця риса для нього дуже важлива та цінна.

"Він був у перших рядах революцій і змін, але ніколи не шукав вигоди чи слави. Робив свою справу тихо й уперто", — розповів мер Львова.

Він підтримав ініціативу та попросив Президента України Володимира Зеленського присвоїти Парубію звання Героя України.

Допис Садового. Фото: скриншот

Зазначимо, що наразі петиція набрала 25 807 голосів. Її зареєстрували 2 вересня.

Петиція. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 вересня підозрюваному у вбивстві Парубія обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

А Новини.LIVE показали, як проходило прощання з Парубієм. На церемонію приїхали нардепи, політики та інші діячі.