Главная Львов Садовый назвал, сколько подписей набрала петиция о Парубии

Садовый назвал, сколько подписей набрала петиция о Парубии

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 21:50
Садовый поддержал петицию о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию
Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины набрала более 25 тысяч подписей. По его словам, это подтверждает, что люди его помнят и ценят.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Читайте также:

Петиция о присвоении Героя Украины Андрею Парубию

Садовый отметил, что Парубий всегда присутствовал. Он поделился, что эта черта для него очень важна и ценна.

"Он был в первых рядах революций и изменений, но никогда не искал выгоды или славы. Делал свое дело тихо и упорно", — рассказал мэр Львова.

Он поддержал инициативу и попросил Президента Украины Владимира Зеленского присвоить Парубию звание Героя Украины.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Отметим, что сейчас петиция набрала 25 807 голосов. Ее зарегистрировали 2 сентября.

null
Петиция. Фото: скриншот

Напомним, 2 сентября подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

А Новини.LIVE показали, как проходило прощание с Парубием. На церемонию приехали нардепы, политики и другие деятели.

Львов Андрей Садовый петиция Герой Украины Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
