Садовый поддержал петицию о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию

Садовый назвал, сколько подписей набрала петиция о Парубии
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что петиция о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины набрала более 25 тысяч подписей. По его словам, это подтверждает, что люди его помнят и ценят.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.
Петиция о присвоении Героя Украины Андрею Парубию
Садовый отметил, что Парубий всегда присутствовал. Он поделился, что эта черта для него очень важна и ценна.
"Он был в первых рядах революций и изменений, но никогда не искал выгоды или славы. Делал свое дело тихо и упорно", — рассказал мэр Львова.
Он поддержал инициативу и попросил Президента Украины Владимира Зеленского присвоить Парубию звание Героя Украины.
Отметим, что сейчас петиция набрала 25 807 голосов. Ее зарегистрировали 2 сентября.
Напомним, 2 сентября подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
А Новини.LIVE показали, как проходило прощание с Парубием. На церемонию приехали нардепы, политики и другие деятели.
