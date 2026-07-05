Погода у Львові 6 липня — оголошено І рівень небезпечності

Сильний вітрий на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 6 липня очікуються сильні грози та шквальний вітер. Максимальні показники температури сягнуть +26 °С. В місті оголосили І рівень небезпечності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові 6 липня

Синоптики розповіли, що завтра місцями буде невеликий короткочасний дощ та гроза. Переважатиме вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с, проте вдень очікуються шквали 15-20 м/с.

Температура повітрня вночі в області стновитиме +7...+12 °С, а вдень +21...+26 °С. Водночас у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10 °С, а вдень +22...+24 °С.

Однак завтра в регіоні оголосили І рівень небезпечності через сильний вітер та грози.

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Пожежна небезпека у Львові 6 липня

Водночас 6 липня оголосили надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Пожежна небезпека у Львові 6 липня. Фото: Львівський гідрометцентр

Як писали Новини.LIVE, на Львівщині знайшли кишкову паличку в озері Задорожнє. До медиків звернулися люди із симптомами отруєння, а частину пацієнтів госпіталізували.

Водночас сьогодні синоптики попереджали львів'ян про можливі дощі та грози, а також пориви вітру до 15-20 м/с. Водночас температура повітря буде комфортною.