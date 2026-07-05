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Главная Львов Шквалы и грозы накроют Львов завтра: в городе объявили І уровень опасности

Шквалы и грозы накроют Львов завтра: в городе объявили І уровень опасности

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Дата публикации 5 июля 2026 17:03
Погода во Львове 6 июля — объявлен I уровень опасности
На улице сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 6 июля ожидаются сильные грозы и шквальный ветер. Максимальная температура достигнет +26 °С. В городе объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове 6 июля

Синоптики сообщили, что завтра местами будет небольшой кратковременный дождь и гроза. Преобладать будет ветер северо-западного направления с порывами 7–12 м/с, однако днем ожидаются шквалы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит +7...+12 °С, а днем +21...+26 °С. В то же время во Львове ночью столбики термометров будут показывать +8...+10 °С, а днем +22...+24 °С.

Однако завтра в регионе объявлен I уровень опасности из-за сильного ветра и гроз.

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Опасные метеорологические явления во Львове 6 июля. Фото: Львовский гидрометцентр

Пожарная опасность во Львове 6 июля

В то же время 6 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

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Пожарная опасность во Львове 6 июля. Фото: Львовский гидрометцентр

Как писали Новини.LIVE, на Львовщине обнаружили кишечную палочку в озере Задорожное. К врачам обратились люди с симптомами отравления, а часть пациентов была госпитализирована.

В то же время сегодня синоптики предупреждали львовян о возможных дождях и грозах, а также о порывах ветра до 15–20 м/с. При этом температура воздуха будет комфортной.

погода Львов ветер гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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