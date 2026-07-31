Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Спека посилиться: прогноз погоди у Львові та області

Спека посилиться: прогноз погоди у Львові та області

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 16:15
Погода у Львові 1 серпня: прогнозують сильну спеку до +37°
Львів'яни охолоджуються. Фото: Reuters

У Львові та Львівській області 1 серпня очікується малохмарна та суха погода. Синоптики прогнозують сильну спеку, вдень температура повітря підніметься до +39°.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львівській області 1 серпня

У суботу, 1 серпня, на Львівщині буде переважно малохмарно та без опадів. У гірських районах області вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +17°...+22°, а у горах буде прохолодніше — +12°...+15°. Вдень у регіоні прогнозують сильну спеку — стовпчики термометрів покажуть до +35°...+39°.

Читайте також:

Якою буде погода у Львові

У Львові нічна температура буде в межах +17…+19°. Вдень у місті очікується сильна спека — повітря прогріється до +35…+37°.

Мешканцям та гостям міста рекомендують у спекотні години уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями та дотримуватися питного режиму.

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у Львові шестирічного хлопчика, який отримав травми під час ракетної атаки 30 липня, виписали з лікарні Святого Миколая. Водночас семеро інших постраждалих досі перебувають під наглядом медиків.

Новини.LIVE писали, що за словами Андрія Садового, російська атака спричинила значні пошкодження житлових будинків у Львові. Мер міста зазначив, що внаслідок удару ракета зруйнувала частину поверхів одного будинку, а в іншому — бойова частина залишилася всередині споруди.

Львів прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації