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Главная Львов Жара усилится: прогноз погоды во Львове и области

Жара усилится: прогноз погоды во Львове и области

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 16:15
Погода во Львове 1 августа: прогнозируется сильная жара до +37°
Жители Львова охлаждаются. Фото: Reuters

Во Львове и Львовской области 1 августа ожидается малооблачная и сухая погода. Синоптики прогнозируют сильную жару, днем температура воздуха поднимется до +39°.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львовской области 1 августа

В субботу, 1 августа, на Львовщине будет преимущественно малооблачно и без осадков. В горных районах области ночью и утром возможен слабый туман.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +17°...+22°, а в горах будет прохладнее — +12°...+15°. Днем в регионе прогнозируют сильную жару — столбики термометров покажут до +35°...+39°.

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Какая будет погода во Львове

Во Львове ночная температура будет в пределах +17…+19°. Днем в городе ожидается сильная жара — воздух прогреется до +35…+37°.

Жителям и гостям города рекомендуют в жаркие часы избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и соблюдать питьевой режим.

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове шестилетнего мальчика, получившего травмы во время ракетного обстрела 30 июля, выписали из больницы Святого Николая. В то же время семеро других пострадавших до сих пор находятся под наблюдением медиков.

Новини.LIVE писали, что, по словам Андрея Садового, российская атака привела к значительным повреждениям жилых домов во Львове. Мэр города отметил, что в результате удара ракета разрушила часть этажей одного дома, а в другом — боевая часть осталась внутри здания.

Львов прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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