Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра
У вівторок, 4 серпня, у Львові та Львівській області очікується спекотна та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура повітря підніметься до +33 °C.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода у Львові 4 серпня
За прогнозом синоптиків, у Львові та області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер — південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +17...+22 °C, вдень — +28...+33 °C.
У Львові вночі прогнозують +20...+22 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33 °C.
Синоптики зазначають, що спекотна погода утримається впродовж дня, тому мешканцям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями у післяобідні години, дотримуватися питного режиму та за можливості залишатися в затінку.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.
Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких були пасажири автобуса та водій легковика.