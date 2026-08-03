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Головна Львів Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра

Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 13:45
Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра
Тепла погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 серпня, у Львові та Львівській області очікується спекотна та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують, а вдень температура повітря підніметься до +33 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у Львові 4 серпня

За прогнозом синоптиків, у Львові та області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер — південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +17...+22 °C, вдень — +28...+33 °C.

У Львові вночі прогнозують +20...+22 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33 °C.

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Синоптики зазначають, що спекотна погода утримається впродовж дня, тому мешканцям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями у післяобідні години, дотримуватися питного режиму та за можливості залишатися в затінку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.

Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких були пасажири автобуса та водій легковика.

температура повітря спека Погода у Львові
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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