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Главная Львов Жарко и без осадков: прогноз погоды во Львове на завтра

Жарко и без осадков: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 13:45
Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра
Тепла погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Во вторник, 4 августа, во Львове и Львовской области ожидается жаркая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а днём температура воздуха поднимется до +33 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какая погода будет во Львове 4 августа

По прогнозу синоптиков, во Львове и области будет переменная облачность без осадков. Ветер — юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

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Во Львове ночью прогнозируют +20...+22 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 °C.

Синоптики отмечают, что жаркая погода сохранится в течение дня, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в послеобеденные часы, соблюдать питьевой режим и по возможности оставаться в тени.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовском областном ТЦК и СП нашли мертвым военнослужащего. По факту его смерти правоохранители начали расследование, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых были пассажиры автобуса и водитель легковушки.

температура воздуха жара Погода во Львове
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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