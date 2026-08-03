Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра

Жарко и без осадков: прогноз погоды во Львове на завтра
Во вторник, 4 августа, во Львове и Львовской области ожидается жаркая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а днём температура воздуха поднимется до +33 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какая погода будет во Львове 4 августа
По прогнозу синоптиков, во Львове и области будет переменная облачность без осадков. Ветер — юго-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C.
Во Львове ночью прогнозируют +20...+22 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 °C.
Синоптики отмечают, что жаркая погода сохранится в течение дня, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в послеобеденные часы, соблюдать питьевой режим и по возможности оставаться в тени.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львовском областном ТЦК и СП нашли мертвым военнослужащего. По факту его смерти правоохранители начали расследование, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Также Новини.LIVE писали, что во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых были пассажиры автобуса и водитель легковушки.