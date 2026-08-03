Спекотно та без опадів: прогноз погоди у Львові завтра

Тепла погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Во вторник, 4 августа, во Львове и Львовской области ожидается жаркая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а днём температура воздуха поднимется до +33 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какая погода будет во Львове 4 августа

По прогнозу синоптиков, во Львове и области будет переменная облачность без осадков. Ветер — юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C.

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Синоптики отмечают, что жаркая погода сохранится в течение дня, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в послеобеденные часы, соблюдать питьевой режим и по возможности оставаться в тени.