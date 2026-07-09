Сутичка між цивільними та ТЦК у Львові: встановлено особу нападника

Cутичка у Львові між ТЦК, поліцією та цивільними. Фото: Прокуратура України

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Після сутички за участю військовослужбовців ТЦК, поліцейських і цивільних у Львові правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Поліція вже встановила особу чоловіка, який, за даними слідства, напав на правоохоронця. Розслідування триває, причетних до інциденту продовжують встановлювати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора України та на заяву Нацполіції у четвер, 9 липня.

Наслідки сутички між ТЦК та цивільними у Львові. Фото: Прокуратура України

Поліція вcтановила особу нападника під час сутички з ТЦК у Львові

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами сутичок, що сталися у Львові за участю військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівників поліції та цивільних. За даними слідства, під час інциденту було скоєно напад на правоохоронця, а також вчинено дії, які можуть кваліфікуватися як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

За інформацією Офісу генпрокурора, наразі відкрито два кримінальні провадження: за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та насильства щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини група людей заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, які виконували службові обов'язки.

В Офісі генпрокурора повідомили, що штовханина й агресивні дії щодо представників Збройних сил України тривали також у ніч проти 9 липня. Для припинення протиправних дій і стабілізації ситуації на місце прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі учасники інциденту чинили опір.

За даними слідства, один із найактивніших учасників подій напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Унаслідок нападу правоохоронець дістав численні тілесні ушкодження та травми голови.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Що відомо про напад на поліцейського

У Національній поліції повідомили, що за фактом нападу на правоохоронця, який забезпечував публічний порядок під час інциденту, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вже встановили особу чоловіка, якого підозрюють у нападі, однак його дані наразі не розголошують. Водночас Служба безпеки України проводить окреме досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

У Нацполіції також повідомили, що всі матеріали, зібрані під час документування інциденту, вже передали до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Наразі жодну особу не затримано. Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють усіх осіб, причетних до інциденту.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Львові ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення сталася сутичка між цивільними та представниками ТЦК і поліції. У військкоматі заявили, що конфлікт виник після перевірки чоловіка, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, а інша група людей заблокувала службовий автомобіль і перекинула його. Наразі інцидент розслідує поліція, а винних обіцяють притягнути до відповідальності.

Новини.LIVE писали, що згодом Генштаб ЗСУ відреагував на сутичку за участю представників ТЦК у Львові та анонсував службову перевірку законності дій військовослужбовців. Водночас у командуванні наголосили, що будь-яке насильство щодо представників ТЦК є неприпустимим, а правоохоронці мають встановити й покарати винних. У Генштабі закликали громадян діяти в межах закону та не піддаватися на провокації.

Новини.LIVE також повідомляли, що на сутичку з ТЦК у Львові відреагував й керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він закликав правоохоронців дати справедливу правову оцінку подіям. Буданов наголосив, що напади на українських військових підривають довіру до захисників держави.