Скільки коштуватиме водопостачання, проїзд та газ у Львові з 1 липня

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

З початком липня 2026 року нових змін у вартості житлово-комунальних послуг для львів'ян не очікується. Для населення залишаться чинними тарифи на електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення. Не анонсувала міська влада і нового перегляду вартості проїзду, тож у громадському транспорті продовжать діяти розцінки, запроваджені раніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Тарифи на електроенергію у Львові з 1 липня

У липні побутові споживачі й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт-год. Для користувачів двозонних лічильників також нічого не зміниться: з 23:00 до 07:00 діятиме нічний тариф — 2,16 грн за 1 кВт-год.

Нових урядових рішень щодо зміни ціни на електроенергію для населення поки не ухвалювали.



Ціни на газ у Львові з 1 липня

Без перегляду залишиться й вартість природного газу. Для більшості українських домогосподарств, які обслуговує "Нафтогаз України", продовжить діяти річна фіксована ціна — 7,96 грн за кубометр.

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Ціни на воду та водовідведення у Львові у червні

Станом на початок липня інформації про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у Львові немає. Це означає, що мешканці міста й надалі оплачуватимуть ці послуги за чинними розцінками.

Тариф "Львівводоканалу":

водопостачання – 17,29 грн за кубометр;

водовідведення – 8,59 грн за кубометр.

Разом тариф на воду для населення становить 25,88 грн за кубометр з ПДВ.

Вартість проїзду у Львові з 1 липня

Останній перегляд вартості проїзду у Львові відбувся 16 травня 2026 року, і в липні нових змін не передбачено. Залежно від способу оплати пасажири сплачуватимуть:

23 грн — при використанні транспортної картки LeoКарт або мобільного застосунку;

або мобільного застосунку; 26 грн — при оплаті банківською карткою чи смартфоном із NFC ;

; 30 грн — при розрахунку готівкою;

11,5 грн — для студентів із персоналізованою LeoКарт.

Також без змін залишаються транспортні абонементи. Студентський проїзний коштує 575 грн, а загальний — 1 150 грн.

За відсутність дійсного квитка або невалідовану поїздку передбачено штраф 520 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 липня у Львові запроваджують жорсткі правила керування електросамокатами. У місті за три місяці через ДТП з електросамокатами до лікарень потрапили понад 100 дітей. Також минулого року були зафіксовані летальні випадки.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові знайшли криївку. Це сталося під час відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Приміщення зараз досліджують історики та археологи.