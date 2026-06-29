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Головна Львів У Львівській області прогнозують до +37° і пожежну небезпеку

У Львівській області прогнозують до +37° і пожежну небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 16:02
На 30 червня у Львівській області прогнозують до +37° та надзвичайну пожежну небезпеку
Львів'яни сидять на лавці. Фото: Reuters

30 червня у Львівській області очікується спекотна погода. Також прогнозується високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Спека та надзвичайна пожежна небезпека на Львівщині

За прогнозом, у регіоні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише в другій половині дня по півдню області місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 16–21° C, удень — 32–37° C тепла. У Львові вночі прогнозують 17–19° C, удень — сильну спеку до 34–36° C.

Також синоптики попереджають про надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку. Умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

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Прогноз пожежної безпеки по Львівській області на 30 червня. Фото: Львівський РЦГМ

Новини.LIVE повідомляли, що у Львові 30 червня очікується запровадження графіків погодинних відключень електроенергії. Світло планують вимикати з 16:00 до 22:00.

Новини.LIVE інформували, що у Львові 28 червня зафіксували новий температурний рекорд. Подібної спеки в місті не спостерігали з 1963 року.

погода Львівська область прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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