На 30 июня во Львовской области прогнозируется температура до +37° и чрезвычайная пожарная опасность

Львовяне сидят на скамейке. Фото: Reuters

30 июня во Львовской области ожидается жаркая погода. Также прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Жара и чрезвычайная пожарная опасность на Львовщине

По прогнозу, в регионе будет переменная облачность, без значительных осадков. Лишь во второй половине дня на юге области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16–21 °C, днем — 32–37 °C тепла. Во Львове ночью прогнозируют 17–19 °C, днем — сильную жару до 34–36 °C.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайной (5-й класс) пожарной опасности. Условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

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Прогноз пожарной безопасности по Львовской области на 30 июня. Фото: Львовский РЦГМ

Новини.LIVE сообщали, что во Львове 30 июня ожидается введение графиков почасовых отключений электроэнергии. Свет планируют отключать с 16:00 до 22:00.

Новини.LIVE информировали, что во Львове 28 июня зафиксировали новый температурный рекорд. Подобной жары в городе не наблюдалось с 1963 года.