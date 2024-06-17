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У Львівській області собака напав на чоловіка та вирвав йому шмат щоки

17 червня 2024 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Золочеві на чоловіка напав собака — потерпілого прооперували
Чоловік, на якого напав собака у Львівській області. Фото: facebook.com/1tmolviv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Золочеві Львівської області безпритульний собака накинувся на літнього чоловіка. Тварина вирвала йому шмат щоки.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook у понеділок, 17 червня.

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Напад собаки на чоловіка

На обличчі чоловіка утворилася дірка. Щелепно-лицьові хірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання виконали складне реконструктивне втручання, аби її закрити.

Лікарі разом з потерпілим чоловіком, на якого напав собака
Лікарі разом з потерпілим чоловіком. Фото: facebook.com/1tmolviv

"Того дня, коли стався напад, 67-річний мешканець міста Золочів Львівської області Ігор Єдинович йшов навідати сина-захисника. Той саме повернувся з фронту додому — на реабілітацію після контузії. Син мешкає на околиці, а шлях до нього простує через залізничний вокзал. Батько вирішив скоротити дорогу і попрямував через закинуте будівництво. Там він зустрів величезну зграю безпритульних собак — понад 20. Один зі здорових псів кинувся на чоловіка. Цілив просто в шию. Пан Ігор встиг зреагувати, вивернувся та таким чином уникнув смертельного укусу", — йдеться у повідомленні.

Однак собака все ж зумів дотягнутися до лиця і вирвав шмат щоки. На обличчі потерпілого утворилася дірка розміром п'ять на шість сантиметрів. Місцеві медики екстрено відправили його у Центр голови та шиї Лікарні Святого Пантелеймона.

Лікарі проводять операцію чоловіку, на якого напав собака
Лікарі проводять операцію. Фото: facebook.com/1tmolviv

Спеціалісти хотіли закрити дефект на обличчі пацієнта клаптем на судинній ніжці — з його ж передпліччя. Однак після обстеження судин побачили, що кровопостачання цієї ділянки є недостатнім для проведення успішної операції. Тоді ухвалили рішення компенсувати дефект клаптем з підборіддя.

"Це доволі складне оперативне втручання. Адже треба пересадити острівцевий клапоть на судинній ніжці. Спершу нам потрібно було виділити судини шиї: лицеві артерію та вену, а також підборідкові артерію та вену. Ці судини є досить тоненькими — до 1 мм в діаметрі. І якщо ми пошкодимо бодай одну з них, то цей клапоть буде нежиттєздатним. Але, з огляду на наш досвід оперування подібних дефектів, нам і на цей раз вдалося не пошкодити жодну з судин. Ми виділили шкірно-фасціально-м’язовий клапоть, перемістили його через підшкірний тунель в зону дефекту і успішно закрили його. Тож це складне реконструктивне втручання минуло успішно", — каже завідувач Центру голови та шиї Лікарні Святого Пантелеймона Олег Ковтуняк.

У Львівській області на чоловіка напав пес
Лікар та потерпілий чоловік. Фото: facebook.com/1tmolviv

На шосту добу після оперативно втручання хірурги заявили, що відторгнення немає, клапоть прижився. 

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Допис Першого медичного об'єднання Львова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві провели операцію з пересадки донорського серця 46-річному одеситу. Чоловікові вдалося вижити, навіть попри скоєні ним помилки на етапі діагностування захворювання та початкового лікування.

Також восьмирічна дівчинка з Львівщини Василинка Приступа мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.

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