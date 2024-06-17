В Золочеве на мужчину напала собака — пострадавшего прооперировали

Мужчина, на которого напала собака во Львовской области. Фото: facebook.com/1tmolviv

В Золочеве Львовской области бездомная собака набросилась на пожилого мужчину. Животное вырвало ему кусок щеки.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова в Facebook в понедельник, 17 июня.

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На лице мужчины образовалась дыра. Челюстно-лицевые хирурги Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения выполнили сложное реконструктивное вмешательство, чтобы его закрыть.

Врачи вместе с потерпевшим мужчиной. Фото: facebook.com/1tmolviv

"В тот день, когда произошло нападение, 67-летний житель города Золочев Львовской области Игорь Единович шел навестить сына-защитника. Тот как раз вернулся с фронта домой — на реабилитацию после контузии. Сын живет на окраине, а путь к нему пролегает через железнодорожный вокзал. Отец решил сократить дорогу и направился через заброшенную стройку. Там он встретил огромную стаю бездомных собак — более 20. Один из здоровых псов бросился на мужчину. Целился прямо в шею. Игорь успел среагировать, вывернулся и таким образом избежал смертельного укуса", — говорится в сообщении.

Однако собака все же сумела дотянуться до лица и вырвала кусок щеки. На лице потерпевшего образовалась дыра размером пять на шесть сантиметров. Местные медики экстренно отправили его в Центр головы и шеи Больницы Святого Пантелеймона.

Врачи проводят операцию. Фото: facebook.com/1tmolviv

Специалисты хотели закрыть дефект на лице пациента лоскутом на сосудистой ножке — с его же предплечья. Однако после обследования сосудов увидели, что кровоснабжение этого участка недостаточно для проведения успешной операции. Тогда приняли решение компенсировать дефект лоскутом с подбородка.

"Это довольно сложное оперативное вмешательство. Ведь надо пересадить островковый лоскут на сосудистой ножке. Сначала нам нужно было выделить сосуды шеи: лицевые артерию и вену, а также подбородочные артерию и вену. Эти сосуды достаточно тонкие — до 1 мм в диаметре. И если мы повредим хотя бы один из них, то этот лоскут будет нежизнеспособным. Но, учитывая наш опыт оперирования подобных дефектов, нам и на этот раз удалось не повредить ни один из сосудов. Мы выделили кожно-фасциально-мышечный лоскут, переместили его через подкожный тоннель в зону дефекта и успешно закрыли его. Поэтому это сложное реконструктивное вмешательство прошло успешно", — говорит заведующий Центром головы и шеи Больницы Святого Пантелеймона Олег Ковтуняк.

Врач и потерпевший мужчина. Фото: facebook.com/1tmolviv

На шестые сутки после оперативного вмешательства хирурги заявили, что отторжения нет, лоскут прижился.

Пост Первого медицинского объединения Львова. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве провели операцию по пересадке донорского сердца 46-летнему одесситу. Мужчине удалось выжить, даже несмотря на совершенные им ошибки на этапе диагностирования заболевания и начального лечения.

Также восьмилетняя девочка из Львовщины Василинка Приступа имела задержку в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе желудочно-кишечного тракта.