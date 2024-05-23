Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Дитина не могла їсти — у Львові лікарі прооперували 8-річну дівчинку arrow

Дитина не могла їсти — у Львові лікарі прооперували 8-річну дівчинку

23 травня 2024 19:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Дитина не могла їсти — у Львові лікарі прооперували 8-річну дівчинку
Дівчинка, яку прооперували. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Восьмирічна дівчинка з Львівщини Василинка Приступа мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомила пресслужба дитячої лікарні Святого Миколая у четвер, 23 травня.

Читайте також:

Операція з виправлення вродженої аномалії

Змалечку Василинка страждала від нудоти та болю в животі, які з часом стали частішими, викликаючи регулярне блювання та відмову від їжі. Попри численні обстеження, причину її стану не вдавалося виявити. З початком шкільного навчання стало очевидно, що дівчинка не росте та відстає у розвитку від своїх однолітків. Ситуація погіршилася до такої міри, що Василинка потрапила до лікарні з дегідратацією, де було виявлено, що її шлунок аномально збільшений.

Лікарі в Дитячій лікарні Святого Миколая провели ретельне обстеження, включаючи рентген, фіброгастроскопію та КТ, і встановили діагноз хронічної часткової кишкової непрохідності. Виявилося, що аорта та брижова артерія Василинки затискали перехід між дванадцятипалою і тонкою кишкою, перешкоджаючи нормальному проходженню їжі.

Василинка з мамою та лікарями. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая
Василинка з мамою та лікарями. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Для виправлення цієї аномалії було вирішено провести лапароскопічну операцію, яка є менш травматичною. Хірурги зробили п’ять маленьких проколів, відокремили дванадцятипалу кишку від навколишніх тканин, виправили її положення та звільнили від стискаючих судин. Операція тривала близько трьох годин і пройшла успішно.

Василинка з мамою. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая
Василинка з мамою. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Тепер Василинка швидко одужує, вже може нормально харчуватися і з нетерпінням чекає, коли зможе займатися легкою атлетикою. 

Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот
Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот
Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот
Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові лікарі видалили з головного мозку 9-річного хлопчика уламок міни.

Також у Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.

діти
лікарні
хвороба
операція
дитина
лікарі
захворювання
аномалія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ