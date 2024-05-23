Дитина не могла їсти — у Львові лікарі прооперували 8-річну дівчинку

Дівчинка, яку прооперували. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Восьмирічна дівчинка з Львівщини Василинка Приступа мала затримку у фізичному зростанні через те, що вона ледь могла їсти. Лікарі з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові успішно провели операцію, виправивши вроджену аномалію, яка заважала нормальній роботі її шлунково-кишкового тракту.

Про це повідомила пресслужба дитячої лікарні Святого Миколая у четвер, 23 травня.

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Операція з виправлення вродженої аномалії

Змалечку Василинка страждала від нудоти та болю в животі, які з часом стали частішими, викликаючи регулярне блювання та відмову від їжі. Попри численні обстеження, причину її стану не вдавалося виявити. З початком шкільного навчання стало очевидно, що дівчинка не росте та відстає у розвитку від своїх однолітків. Ситуація погіршилася до такої міри, що Василинка потрапила до лікарні з дегідратацією, де було виявлено, що її шлунок аномально збільшений.

Лікарі в Дитячій лікарні Святого Миколая провели ретельне обстеження, включаючи рентген, фіброгастроскопію та КТ, і встановили діагноз хронічної часткової кишкової непрохідності. Виявилося, що аорта та брижова артерія Василинки затискали перехід між дванадцятипалою і тонкою кишкою, перешкоджаючи нормальному проходженню їжі.

Василинка з мамою та лікарями. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Для виправлення цієї аномалії було вирішено провести лапароскопічну операцію, яка є менш травматичною. Хірурги зробили п’ять маленьких проколів, відокремили дванадцятипалу кишку від навколишніх тканин, виправили її положення та звільнили від стискаючих судин. Операція тривала близько трьох годин і пройшла успішно.

Василинка з мамою. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Тепер Василинка швидко одужує, вже може нормально харчуватися і з нетерпінням чекає, коли зможе займатися легкою атлетикою.

Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот

Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові лікарі видалили з головного мозку 9-річного хлопчика уламок міни.

Також у Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.