У Львові лікарі видалили з головного мозку 9-річного хлопчика уламок міни

Хлопчик, якому видалили з головного мозку уламок міни. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Дитячі нейрохірурги з центру Unbroken Kids у Львові успішно провели операцію з видалення уламка міни розміром 8 мм з головного мозку 9-річного хлопчика із Херсона. Він отримав важке поранення під час обстрілу міста. Уламок у мозку призвів до повної непрацездатності лівої половини тіла та судомних нападів.

Про це повідомила пресслужба дитячої лікарні Святого Миколая у Facebook у п'ятницю, 10 травня.

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Операція з видалення уламка

Михайло Воловиков з Херсона проводив час з другом у кафе напередодні Нового року. Коли почався мінометний обстріл, діти швидко шукали побігли у службове приміщення, але несподівано уламки міни пройшли через стіни, поранивши дитину прямо в голову, тоді як його друг загинув.

Михайло з лікарем та мамою. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Першу медичну допомогу Михайлові надавали лікарі з Херсона, а видалення уламків роздробленого черепа провели медики з Миколаєва. Проте, уламок міни в головному мозку був занадто глибоко, тому лікарі вирішили залишити його на місці. Ліва частина тіла хлопчика була повністю паралізована: рука, нога і половина обличчя. Перші кроки він здійснив лише через місяць і з великими труднощами. Після кількох місяців щоденної реабілітації він почав підіймати ліву руку і пересуватися більш впевнено. Проте з'явилися нові проблеми — судомні напади. Ймовірною причиною цих нападів міг бути сам уламок у мозку. Батьки вирішили не чекати подальших ускладнень і звернулися до спеціалістів Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії лікарні святого Миколая в Львові, який є частиною Unbroken Kids.

Операція, яку погодилися провести дитячі нейрохірурги, очікувалася надскладна — невеликий уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла.

Лікарі проводять операцію. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

"Нам потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см в мозку та ще й в дуже вузькій зоні. Це приблизно як шукати голку у копиці сіна. А через небезпечну ділянку, в якій зупинився уламок, ми могли ще й зачепити важливі функціональні зони. Хлопчика могло повністю паралізувати", — наголосив дитячий нейрохірург Михайло Ловга.

Під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу нейрохірургам вдалося безпечно видалити 8-мм уламок. Під час операції також було встановлено титанову пластину для закриття відсутньої частини черепа. Хоча все пройшло добре, родичі хлопчика відчули полегшення лише після кількох днів, коли він приходив до свідомості: рухові функції залишилися незмінними.

Уламок, який видалили лікарі. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Тепер перед Михайлом стоїть тривале відновлення. Фізичні терапевти продовжують працювати з ним, а спеціалісти Центру ментального здоров'я займаються поліпшенням його психічного стану. Після пережитого в дитини розвинулися страхи та тривога.

Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот

Допис дитячої лікарні Святого Миколая. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові в лікарні "Охматдит" розпочалась благодійна місія американських пластичних хірургів Reconstruction. Лікарі вже почали консультувати дітей із вродженими вадами обличчя та тих, хто зазнав травм через військові дії.

Також у Львівському перинатальному центрі народилася дівчинка з критичною масою тіла — 600 грамів. Лікарі близько чотирьох місяців виходжували дитину, щоб врятувати їй життя.