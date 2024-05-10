Во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины

Мальчик, которому удалили из головного мозга обломок мины. Фото: Детская Больница Святого Николая

Детские нейрохирурги из центра Unbroken Kids во Львове успешно провели операцию по удалению обломка мины размером 8 мм из головного мозга 9-летнего мальчика из Херсона. Он получил тяжелое ранение при обстреле города. Обломок в мозге привел к полной нетрудоспособности левой половины тела и судорожных приступов.

Об этом сообщила пресс-служба детской больницы Святого Николая в Facebook в пятницу, 10 мая.

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Операция по удалению обломка

Михаил Воловиков из Херсона проводил время с другом в кафе в канун Нового года. Когда начался минометный обстрел, дети быстро побежали в служебное помещение, но неожиданно осколки мины прошли через стены, ранив ребенка прямо в голову, тогда как его друг погиб.

Михаил с врачом и мамой. Фото: Детская Больница Святого Николая

Первую медицинскую помощь Михаилу оказывали врачи из Херсона, а удаление обломков раздробленного черепа провели медики из Николаева. Тем не менее осколок мины в головном мозге был слишком глубоко, поэтому врачи решили оставить его на месте. Левая часть тела мальчика была полностью парализована: рука, нога и половина лица. Первые шаги он совершил лишь спустя месяц и с большим трудом. После нескольких месяцев ежедневной реабилитации он начал поднимать левую руку и передвигаться более уверенно. Однако появились новые проблемы — судорожные приступы. Вероятной причиной этих приступов мог быть сам осколок в мозге. Родители решили не ждать дальнейших осложнений и обратились к специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии больницы святого Николая во Львове, который является частью Unbroken Kids.

Операция, которую согласились провести детские нейрохирурги, ожидалась сверхсложная — небольшой обломок остановился недалеко от участка, который контролирует движения всей левой части тела.

Врачи проводят операцию. Фото: Детская Больница Святого Николая

"Нам нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 см в мозге, да еще и в очень узкой зоне. Это примерно как искать иголку в стоге сена. А из-за опасного участка, в котором остановился осколок, мы могли еще и задеть важные функциональные зоны. Мальчика могло полностью парализовать", — отметил детский нейрохирург Михаил Ловга.

Под контролем микроскопа и системы нейромониторинга нейрохирургам удалось безопасно удалить 8-мм обломок. Во время операции также была установлена титановая пластина для закрытия недостающей части черепа. Хотя все прошло хорошо, родственники мальчика почувствовали облегчение только после нескольких дней, когда он приходил в сознание: двигательные функции остались неизменными.

Обломок, который удалили врачи. Фото: Детская Больница Святого Николая

Теперь перед Михаилом стоит длительное восстановление. Физические терапевты продолжают работать с ним, а специалисты Центра ментального здоровья занимаются улучшением его психического состояния. После пережитого у ребенка развились страхи и тревога.

Пост детской больницы Святого Николая. Фото: скриншот

Пост детской больницы Святого Николая. Фото: скриншот

Напомним, во Львове в больнице "Охматдет" началась благотворительная миссия американских пластических хирургов Reconstruction. Врачи уже начали консультировать детей с врожденными пороками лица и тех, кто получил травмы из-за военных действий.

Также во Львовском перинатальном центре родилась девочка с критической массой тела — 600 граммов. Врачи около четырех месяцев выхаживали ребенка, чтобы спасти ему жизнь.