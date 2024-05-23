Ребенок не мог есть — во Львове врачи прооперировали 8-летнюю девочку

Девочка, которую прооперировали. Фото: Детская больница Святого Николая

Восьмилетняя девочка из Львовщины Василинка Приступа имела задержку в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе ее желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщила пресс-служба детской больницы Святого Николая в четверг, 23 мая.

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Операция по исправлению врожденной аномалии

С детства Василинка страдала от тошноты и боли в животе, которые со временем участились, вызывая регулярную рвоту и отказ от еды. Несмотря на многочисленные обследования причину ее состояния не удавалось выявить. С началом школьного обучения стало очевидно, что девочка не растет и отстает в развитии своих сверстников. Ситуация усугубилась до такой степени, что Василинка попала в больницу с дегидратацией, где было обнаружено, что ее желудок аномально увеличен.

Врачи в Детской Больнице Святого Николая провели тщательное обследование, включая рентген, фиброгастроскопию и КТ, и установили диагноз хронической частичной кишечной непроходимости. Оказалось, что аорта и брыжеечная артерия Василинки зажимали переход между двенадцатиперстной и тонкой кишкой, препятствуя нормальному прохождению пищи.

Василинка с мамой и врачами. Фото: Детская больница Святого Николая

Для исправления этой аномалии было решено провести лапароскопическую операцию, которая менее травматична. Хирурги совершили пять маленьких проколов, отделили двенадцатиперстную кишку от окружающих тканей, исправили ее положение и освободили от сжимающих сосудов. Операция длилась около трех часов и прошла удачно.

Василинка с мамой. Фото: Детская больница Святого Николая

Теперь Василинка быстро выздоравливает, может нормально питаться и с нетерпением ждет, когда сможет заниматься легкой атлетикой.

Сообщение детской больницы Святого Николая. Фото: скриншот

Сообщение детской больницы Святого Николая. Фото: скриншот

Напомним, во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины.

Также во Львовском перинатальном центре родилась девочка с критической массой тела – 600 граммов. Врачи около четырех месяцев выхаживали ребенка, чтобы спасти ему жизнь.