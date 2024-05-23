Ребенок не мог есть — во Львове врачи прооперировали 8-летнюю девочку
Восьмилетняя девочка из Львовщины Василинка Приступа имела задержку в физическом росте из-за того, что она едва могла есть. Врачи из детской больницы Святого Николая во Львове успешно провели операцию, исправив врожденную аномалию, которая мешала нормальной работе ее желудочно-кишечного тракта.
Об этом сообщила пресс-служба детской больницы Святого Николая в четверг, 23 мая.
Операция по исправлению врожденной аномалии
С детства Василинка страдала от тошноты и боли в животе, которые со временем участились, вызывая регулярную рвоту и отказ от еды. Несмотря на многочисленные обследования причину ее состояния не удавалось выявить. С началом школьного обучения стало очевидно, что девочка не растет и отстает в развитии своих сверстников. Ситуация усугубилась до такой степени, что Василинка попала в больницу с дегидратацией, где было обнаружено, что ее желудок аномально увеличен.
Врачи в Детской Больнице Святого Николая провели тщательное обследование, включая рентген, фиброгастроскопию и КТ, и установили диагноз хронической частичной кишечной непроходимости. Оказалось, что аорта и брыжеечная артерия Василинки зажимали переход между двенадцатиперстной и тонкой кишкой, препятствуя нормальному прохождению пищи.
Для исправления этой аномалии было решено провести лапароскопическую операцию, которая менее травматична. Хирурги совершили пять маленьких проколов, отделили двенадцатиперстную кишку от окружающих тканей, исправили ее положение и освободили от сжимающих сосудов. Операция длилась около трех часов и прошла удачно.
Теперь Василинка быстро выздоравливает, может нормально питаться и с нетерпением ждет, когда сможет заниматься легкой атлетикой.
Напомним, во Львове врачи удалили из головного мозга 9-летнего мальчика обломок мины.
Также во Львовском перинатальном центре родилась девочка с критической массой тела – 600 граммов. Врачи около четырех месяцев выхаживали ребенка, чтобы спасти ему жизнь.
Читайте Новини.LIVE!