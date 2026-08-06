Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові аварійне відключення світла: можливі перебої в русі електротранспорту

У Львові аварійне відключення світла: можливі перебої в русі електротранспорту

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 16:39
У Львові зникло світло через аварію в мережі
Енергетики. Фото: ДТЕК

У частині Львова ввечері сталося аварійне відключення електропостачання. Через це в окремих районах міста можливі перебої в русі електротранспорту.

Про це повідомляє Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

Чому сталося аварійне відключення у Львові

За попередньою інформацією, причиною знеструмлення стала аварія в мережі 110 кВ, яка виникла через спеку. Частково без електроенергії залишилися споживачі в центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. На місці вже працюють аварійно-ремонтні бригади "Львівобленерго", які ліквідовують наслідки пошкодження.

У Львові аварійне відключення світла: можливі перебої в русі електротранспорту - фото 1
Повідомлення Львівобленерго. Фото: скриншот

За повідомленнями місцевих соцмереж, на вулиці Луганській стався вибух на електромережі. Після цього в багатьох районах Львова зникло електропостачання.

За попередніми оцінками, електропостачання планують відновити орієнтовно протягом години. До цього часу в місті можливі тимчасові перебої в русі електротранспорту.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, через аномальну спеку у Львові деформувалися трамвайні колії, що спричинило тимчасові зміни у русі шести трамвайних маршрутів. Крім того, синоптики зафіксували новий температурний рекорд 4 серпня, а на 5 та 6 серпня у Львові й області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через надзвичайну спеку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні на Львівщині також фіксували сейсмічну активність. Зокрема, 26 липня поблизу села Малинівка Львівського району стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. За оцінкою фахівців, підземні поштовхи були ледве відчутними і не становили серйозної небезпеки.

Львів електроенергія Львівська область
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації