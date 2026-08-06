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Главная Львов Во Львове аварийное отключение электричества: возможны перебои в движении электротранспорта

Во Львове аварийное отключение электричества: возможны перебои в движении электротранспорта

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 16:39
Во Львове отключилось электричество из-за аварии в сети
Энергетики. Фото: ДТЭК

Вечером в одном из районов Львова произошло аварийное отключение электроснабжения. В связи с этим в отдельных районах города возможны перебои в движении электротранспорта.

Об этом сообщает Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.

Почему произошло аварийное отключение во Львове

По предварительной информации, причиной отключения электроэнергии стала авария в сети 110 кВ, возникшая из-за жары. Частично без электроэнергии остались потребители в центральной части Львова, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов. На месте уже работают аварийно-ремонтные бригады Львовоблэнерго, которые устраняют последствия повреждения.

Во Львове аварийное отключение электричества: возможны перебои в движении электротранспорта - фото 1
Сообщение Львовоблэнерго. Фото: скриншот

По сообщениям местных соцсетей, на улице Луганской произошел взрыв на электросети. После этого во многих районах Львова пропало электроснабжение.

По предварительным оценкам, электроснабжение планируется восстановить ориентировочно в течение часа. До этого времени в городе возможны временные перебои в движении электротранспорта.

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Как сообщали Новини.LIVE, из-за аномальной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы, что привело к временным изменениям в движении шести трамвайных маршрутов. Кроме того, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд для 4 августа, а 5 и 6 августа во Львове и области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за чрезвычайной жары.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле на Львовщине также фиксировалась сейсмическая активность. В частности, 26 июля вблизи села Малиновка Львовского района произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. По оценке специалистов, подземные толчки были едва ощутимы и не представляли серьезной опасности.

Львов электроэнергия Львовская область
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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