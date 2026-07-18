У Львові працівники ТЦК побили чоловіка та заштовхали до буса: триває службова перевірка

Побиття чоловіка у Львові. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Львові співробітники територіального центру комплектування побили чоловіка та заштовхали до буса під час проведення заходів з оповіщення. Наразі триває службова перевірка та відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили пресслужби Львівського обласного ТЦК та Нацполіції, передає Новини.LIVE.

Побиття під час мобілізації у Львові

"За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовуються всі обставини події та здійснюється правова оцінка дій осіб, які можуть бути до неї причетні. За підсумками перевірки буде прийнято рішення відповідно до норм чинного законодавства.

А у Нацполіції зазначили, що конфлікт стався на площі Галицькій, внаслідок чого 34-річний місцевий житель отримав легкі тілесні ушкодження.

Дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження.

"Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників", — додали в поліції.

Допис Львівського ТЦК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Львівський ТЦК, у Львові призначили службову перевірку після інциденту, що стався 14 липня під час проведення заходів оповіщення. Підставою стали відео, оприлюднені в мережі, на яких зафіксовано ймовірне застосування сили до жінки.

А 8 липня у Львові сталася масштабна сутичка між цивільними та представниками ТЦК. Згодом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Крім того, суд вже обрав запобіжні заходи декільком учасникам заворушень.