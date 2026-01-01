У Львові пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери

Смолоскипна хода у Львові. Фото: кадр з відео

У четвер, 1 січня, у Львові пройшла смолоскипна хода. Захід було присвячено до дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Смолоскипна хода у Львові

Спершу учасники акції зібралися на віче на площі Кропивницького біля пам’ятника Степану Бандері.

Після цього вони рушили містом організованою ходою зі смолоскамипами.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня львів'яни поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, вшанувавши пам’ять провідника українського визвольного руху.

Крім того, Новини.LIVE показали, який вигляд сьогодні має могила Степана Бандери, яка розташована в німецькому Мюнхені.