Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

Факельное шествие во Львове. Фото: кадр из видео

В четверг, 1 января, во Львове прошло факельное шествие. Мероприятие было приурочено ко дню рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Реклама

Читайте также:

Факельное шествие во Львове

Сначала участники акции собрались на вече на площади Кропивницкого возле памятника Степану Бандере.

После этого они двинулись по городу организованным шествием с факелами.

Напомним, что ранее в этот же день львовяне возложили цветы к памятнику Степану Бандере, почтив память проводника украинского освободительного движения.

Кроме того, Новини.LIVE показали, как сегодня выглядит могила Степана Бандеры, которая расположена в немецком Мюнхене.