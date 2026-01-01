Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

Во Львове прошло факельное шествие памяти Бандеры — видео
В четверг, 1 января, во Львове прошло факельное шествие. Мероприятие было приурочено ко дню рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры.
Факельное шествие во Львове
Сначала участники акции собрались на вече на площади Кропивницкого возле памятника Степану Бандере.
После этого они двинулись по городу организованным шествием с факелами.
Напомним, что ранее в этот же день львовяне возложили цветы к памятнику Степану Бандере, почтив память проводника украинского освободительного движения.
Кроме того, Новини.LIVE показали, как сегодня выглядит могила Степана Бандеры, которая расположена в немецком Мюнхене.
