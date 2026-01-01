Видео
Главная Львов Во Львове прошло факельное шествие памяти Бандеры — видео

Во Львове прошло факельное шествие памяти Бандеры — видео

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 21:05
Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры
Факельное шествие во Львове. Фото: кадр из видео

В четверг, 1 января, во Львове прошло факельное шествие. Мероприятие было приурочено ко дню рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Читайте также:

Факельное шествие во Львове

Сначала участники акции собрались на вече на площади Кропивницкого возле памятника Степану Бандере.

После этого они двинулись по городу организованным шествием с факелами.

Напомним, что ранее в этот же день львовяне возложили цветы к памятнику Степану Бандере, почтив память проводника украинского освободительного движения.

Кроме того, Новини.LIVE показали, как сегодня выглядит могила Степана Бандеры, которая расположена в немецком Мюнхене.

украинцы Львов Степан Бандера Украина память
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
