У Львові вибух акумулятора спричинив пожежу у квартирі

Гасіння пожежі у Львові. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Львові вночі 15 серпня сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Варшавській. Причиною займання стала акумуляторна батарея. Через сильне задимлення та руйнування суміжної стіни рятувальникам довелося евакуювати шістьох людей, серед них двох дітей.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

Рятувальники врятували шістьох людей

Повідомлення про вибух у квартирі надійшло до Служби порятунку "101" о 00:42. Коли вогнеборці прибули на місце, з вікон помешкання на третьому поверсі виривався густий чорний дим, а чоловік кликав на допомогу.

Двері квартири були зачинені, тому рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли чоловікові вибратися з помешкання. Його передали медикам для огляду.

Порятунок постраждалих людей. Фото: ДСНС Львівщини

Під час пожежі також була зруйнована суміжна стіна між квартирами. Через це у сусідньому помешканні опинилися заблоковані люди. Рятувальники потрапили до квартири через драбину, зсередини відчинили двері та вивели на свіже повітря двох дорослих і двох дітей.

Ще з однієї квартири вогнеборці разом із поліцейськими евакуювали жінку, яка через сильне задимлення не могла самостійно залишити помешкання.

Загалом рятувальники врятували шістьох людей, зокрема двох дітей. Після огляду медиками всі вони відмовилися від госпіталізації.

Пожежу вдалося ліквідувати

Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники встановили, що горіла акумуляторна батарея та речі домашнього вжитку.

О 01:14 пожежу локалізували, а вже о 01:17 повністю ліквідували.

Наслідки пожежі у Львові. Фото: ДСНС Львівщини

До ліквідації займання залучили 14 рятувальників та чотири одиниці спеціальної техніки. Також допомагали шестеро працівників і одна одиниця техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Обставини вибуху та всі наслідки пожежі встановлюються.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 15 серпня очікується тепла та суха погода. Температура повітря вдень підніметься до +28 °С, а опадів не прогнозують. Водночас уночі буде прохолодніше — близько +14 °С.

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