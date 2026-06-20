У Львові випускник склав НМТ на максимальні 800 балів

Випускник ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Фото: Андрій Закалюк/Facebook

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Львові випускник ліцею "Гроно" Юрій Гащук склав Національний мультипредметний тест на максимальні 800 балів. Найвищі результати школяр отримав із математики, української мови, хімії та історії України.

Про це повідомив директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, передає Новини.LIVE.

Місто готує винагороди для найкращих учнів

За словами Закалюка, такий результат став можливим завдяки багаторічній наполегливій праці учня та педагогів.

Випускник Юрій Гащук. Фото: ліцей "Гроно"

У міськраді також зазначили, що після завершення додаткової сесії НМТ буде підбито остаточні підсумки тестування.

Традиційно школярі, які складають НМТ на 400, 600 та 800 балів, отримують грошові винагороди від міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 червня у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася акція під гаслом "Не мовчи — полон вбиває" на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти захисників. Учасники мітингу розгорнули державні прапори та тримали плакати з вимогами повернути українських захисників додому.

Раніше Новини.LIVE писали, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що лише за останні три місяці до лікарень потрапили понад 100 дітей, які травмувалися під час користування електросамокатами. Також, за його словами, торік унаслідок тяжких травм загинули троє неповнолітніх.