У Львові завтра прогнозують сонячну погоду та до +17 °С

У Львові та області в п'ятницю, 27 березня, буде тепла погода. Синоптики прогнозують до +17 °С. Опадів в регіоні не очікується.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові на 27 березня

Як зазначили у гідрометцентрі, завтра на погоду вплине теплий сектор циклону з центром над Балканами. Через це опадів у Львові та області не очікується. Протягом дня буде сонячно, але можлива мінлива хмарність.

Вночі та вранці регіон накриє слабкий туман. Вітер очікується північно-східний: вночі 5-10 м/с, а вдень 9-14 м/с.

Вночі синоптики прогнозують +1...+6 С°. Вдень позначки термометра в області піднімуться до +12...+17 °С. У Львові температура повітря вночі буде в межах +3...+5 °С, а вдень буде +14...+16 °С.

