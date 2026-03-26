Головна Львів У Львові завтра прогнозують сонячну погоду та до +17 °С

У Львові завтра прогнозують сонячну погоду та до +17 °С

Дата публікації: 26 березня 2026 16:10
Дівчина йде містом. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області в п'ятницю, 27 березня, буде тепла погода. Синоптики прогнозують до +17 °С. Опадів в регіоні не очікується.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові на 27 березня

Як зазначили у гідрометцентрі, завтра на погоду вплине теплий сектор циклону з центром над Балканами. Через це опадів у Львові та області не очікується. Протягом дня буде сонячно, але можлива мінлива хмарність.

Прогноз погоди у Львові на завтра. Фото: скриншот

Вночі та вранці регіон накриє слабкий туман. Вітер очікується північно-східний: вночі 5-10 м/с, а вдень 9-14 м/с.

Вночі синоптики прогнозують +1...+6 С°. Вдень позначки термометра в області піднімуться до +12...+17 °С. У Львові температура повітря вночі буде в межах +3...+5 °С, а вдень буде +14...+16 °С.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у четвер, 26 березня, у Львові змінилися ціни на пальне. Вартість дизелю в середньому подешевшала на 11 копійок. Водночас автогаз став дорожчим на 13 копійок.

Також ми розповідали про те, що під час масованої атаки на Львів у вівторок, 24 березня, народилися двоє малюків. Немовлята з'явилися на світ в укритті Клініки матері та дитини Університетської лікарні.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
