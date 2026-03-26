У Львові змінилися ціни на пальне: газ подорожчав на 13 копійок

Станом на 26 березня 2026 року ціни на пальне у Львові залишаються переважно стабільними. Більшість позицій не зазнали змін, водночас незначні коливання зафіксовані лише для дизелю та автогазу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Avtomaniya.

Ціни на пальне у Львові 26 березня

Середні ціни на бензин у Львові наступні:

А-95 преміум — 75,48 грн/літр.

А-95 — 72,19 грн/літр.,

А-92 — 65,99 грн/літр.

Дизельне пальне в середньому подешевшало на 11 копійок — до 84,96 грн за літр, тоді як автогаз подорожчав на 13 копійок і становить 45,98 грн.

Серед мереж автозаправних станцій найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні оператори — OKKO, WOG та SOCAR. У них бензин А-95 коштує 74,99 грн за літр, дизель — 86,99 грн, а А-95+ — 77,99 грн. Газ у цих мережах коливається в межах 46,98-46,99 грн.

Дещо нижчі ціни пропонує UPG. Тут бензин А-95 коштує 71,90 грн, дизель — 84,90 грн, газ — 45,50 грн.

У мережі AMIC А-95 коштує 67,99 грн, дизель — 84,99 грн, автогаз — 45,49 грн.

Найвигідніші пропозиції у бюджетному сегменті. Зокрема, в UKRNAFTA бензин А-95 продається за 68,99 грн, А-92 — 65,99 грн, дизель — 80,99 грн, газ — 44,99 грн. Подібні ціни і в БРСМ-Нафта, де дизель коштує 81,99 грн, а газ — 44,99 грн.

