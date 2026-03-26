Во Львове изменились цены на топливо: газ подорожал на 13 копеек

По состоянию на 26 марта 2026 года цены на топливо во Львове остаются преимущественно стабильными. Большинство позиций не претерпели изменений, в то же время незначительные колебания зафиксированы только для дизеля и автогаза.

Цены на топливо во Львове 26 марта

Средние цены на бензин во Львове следующие:

А-95 премиум — 75,48 грн/литр.

А-95 — 72,19 грн/литр,

А-92 — 65,99 грн/литр.

Дизельное топливо в среднем подешевело на 11 копеек — до 84,96 грн за литр, тогда как автогаз подорожал на 13 копеек и составляет 45,98 грн.

Среди сетей автозаправочных станций самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные операторы — OKKO, WOG и SOCAR. У них бензин А-95 стоит 74,99 грн за литр, дизель — 86,99 грн, а А-95+ — 77,99 грн. Газ в этих сетях колеблется в пределах 46,98-46,99 грн.

Несколько ниже цены предлагает UPG. Здесь бензин А-95 стоит 71,90 грн, дизель — 84,90 грн, газ — 45,50 грн.

В сети AMIC А-95 стоит 67,99 грн, дизель — 84,99 грн, автогаз — 45,49 грн.

Самые выгодные предложения в бюджетном сегменте. В частности, в UKRNAFTA бензин А-95 продается за 68,99 грн, А-92 — 65,99 грн, дизель - 80,99 грн, газ — 44,99 грн. Подобные цены и в БРСМ-Нафта, где дизель стоит 81,99 грн, а газ — 44,99 грн.

