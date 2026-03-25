Во Львове подешевело топливо: цена на А-95+ упала на 33 копейки
Цены на топливо во Львове в среду, 25 марта, снизились на несколько копеек. В частности, стоимость бензина А-95+ упала на 33 копейки. В то же время цена дизельного топлива остается более 85 грн.
Стоимость топлива во Львове 25 марта
В среднем цены на топливо во Львове такие:
- А-95+ — 75,48 грн;
- А-95 — 72,19 грн;
- А-92 — 65,99 грн;
- Дизельное топливо — 85,07 грн;
- Автогаз — 45,85 грн.
В частности, цены на АЗС могут отличаться. На AMIC сейчас установлены следующие:
- А-95+ — 71,99 грн;
- А-95 — 67,99 грн;
- Дизельное топливо — 85,99 грн;
- Автогаз — 44,49 грн.
Цены на SOCAR:
- А-95+ — 77,99 грн;
- А-95 — 74,99 грн;
- Дизельное топливо — 86,99 грн;
- Автогаз — 46,98 грн.
Стоимость топлива на ОККО:
- А-95+ — 77,99 грн;
- А-95 — 74,99 грн;
- Дизельное топливо — 86,99 грн;
- Автогаз — 46,99 грн.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового, он признал свои слова о работе ПВО в городе некорректными. Городской голова отметил, что с большим уважением относится к воинам. Накануне Садовый заявил, что есть вопросы к эффективности защиты.
Кроме того, 25 марта во Львове частично ограничивали движение транспорта из-за подозрительной сумки. Ее обнаружили на остановке "Площадь Подковы". На месте работали правоохранители.
