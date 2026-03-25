В центре Львова перекрыли движение из-за подозрительной сумки

Во Львове 25 марта перекрыли центральную часть города из-за подозрительной сумки на остановке "площадь Подковы" (просп. Свободы). Для движения транспорта закрыта часть просп. Свободы от памятника Т. Шевченко в направлении Оперного театра.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

На месте работают правоохранительные органы. Во время проведения следственных действий троллейбус №33 временно курсирует по маршруту ул. Гринченко — ТРЦ Форум Львов. Автобусы №9, №21, №48 — по улице Подвальной.

Новость дополняется...