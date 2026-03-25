Головна Львів У центрі Львова перекрили рух через підозрілу сумку

У центрі Львова перекрили рух через підозрілу сумку

Дата публікації: 25 березня 2026 10:56
У центрі Львова перекрили рух через підозрілу сумку
Перекрита частина вулиці у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 25 березня частково обмежили рух транспорту в центрі міста через підозрілу сумку. На місці працюють правоохоронні органи та тривають слідчі дії.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

У Львові виявили підозрілу сумку на зупинці

Підозрілу сумку виявили на зупинці "площа Підкови" на проспекті Свободи. У зв'язку з цим для руху транспорту закрили ділянку проспекту Свободи — від пам'ятника Тарасу Шевченку у напрямку Оперного театру.

Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, які проводять необхідні слідчі дії.

Через обмеження руху внесено зміни в роботу громадського транспорту. Зокрема, тролейбус №33 тимчасово курсує за маршрутом вул. Грінченка — ТРЦ Forum Lviv, а автобуси №9, №21 та №48 об'їжджають перекриту ділянку через вулицю Підвальну.

У лютому Новини.LIVE повідомляли про теракт, який стався у Львові. 22 лютого вночі у місті пролунала серія вибухів. Як стало відомо, вибухівку заклала 33-річна мешканка Рівненської області.

Внаслідок теракту загинули 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

Згодом суд обрав підозрюваній виконавиці запобіжний захід — тримання під вартою до 22 квітня. Також встановлено, що вона діяла не сама — її спільниця з Харківської області викликала правоохоронців на місце вибуху. Їй уже повідомили про підозру.

Львів поліція транспорт
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

