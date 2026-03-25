У Львові подешевшало пальне: ціна на А-95+ впала на 33 копійки

Ціни на пальне у Львові у середу, 25 березня, знизилися на декілька копійок. Зокрема, вартість бензину А-95+ впала на 33 копійки. Водночас ціна дизельного пального залишається понад 85 грн.

Вартість пального у Львові 25 березня

У середньому ціни на пальне у Львові такі:

А-95+ — 75,48 грн;

А-95 — 72,19 грн;

А-92 — 65,99 грн;

Дизельне пальне — 85,07 грн;

Автогаз — 45,85 грн.

Середні ціни на пальне у Львові 25 березня. Фото: Мінфін

Зокрема, ціни на АЗС можуть відрізнятися. На AMIC наразі встановлені такі:

А-95+ — 71,99 грн;

А-95 — 67,99 грн;

Дизельне пальне — 85,99 грн;

Автогаз — 44,49 грн.

Ціни на SOCAR:

Читайте також:

А-95+ — 77,99 грн;

А-95 — 74,99 грн;

Дизельне пальне — 86,99 грн;

Автогаз — 46,98 грн.

Вартість пального на ОККО:

А-95+ — 77,99 грн;

А-95 — 74,99 грн;

Дизельне пальне — 86,99 грн;

Автогаз — 46,99 грн.

Ціни на АЗС Львова 25 березня. Фото: Мінфін

Львів — останні новини

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового, він визнав свої слова про роботу ППО в місті некоректними. Міський голова зауважив, що з великою повагою ставиться до воїнів. Напередодні Садовий заявив, що є питання до ефективності захисту.

Крім того, 25 березня у Львові частково обмежували рух транспорту через підозрілу сумку. Її виявили на зупинці "Площа Підкови". На місці працювали правоохоронці.