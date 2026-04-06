Погода у Львові 7 квітня — температура опуститься до +7 °

У Львові 7 квітня переважатиме суха, але похмура погода. Упродовж дня опадів не передбачається. Температура повітря підніметься максимум до +7 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Meteoprog.

Якою буде погода у Львові 7 квітня

За прогнозами синоптиків, завтра у Львові опадів не передбачається, але хмари щільно затягнуть небо. Загалом, день пройде спокійно.

Температура повітря вночі очікується +4 °С, а вдень підніметься до +7 °С. Однак через помірний вітер прохолода відчуватиметься сильніше, ніж показують термометри.

Також буде вітер західного напрямку зі швидкістю 7-10 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 733 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 64%, що створюватиме відчуття свіжості впродовж дня.

