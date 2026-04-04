Головна Львів У Львові встановили рекорд з писанкарства і підтримали благодійний збір

У Львові встановили рекорд з писанкарства і підтримали благодійний збір

Дата публікації: 4 квітня 2026 18:31
Наймасовіший одночасний розпис писанок у Львові 4 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 4 квітня, у Львові встановили національний рекорд із масового розпису писанок. Участь у події взяли майже 1600 людей, які створили понад 1700 писанок. Захід поєднав популяризацію традицій та благодійний збір на лікування семирічного хлопчика.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE.

Встановлення рекорду із розпису писанок у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львівському палаці мистецтв зафіксували національний рекорд України з писанкарства — наймасовіший одночасний розпис писанок. До події долучилися майже 1600 учасників, які разом створили понад 1700 писанок.

У Львові встановили національний рекорд із розпису писанок. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Участь у заході взяли більш як 30 майстрів писанкарства. Вони допомагали учасникам опановувати традиційні техніки розпису та знайомили з символікою української писанки, яка передається з покоління в покоління. Подія об’єднала мешканців області навколо збереження культурної спадщини та стала проявом національної єдності в умовах війни.

Розпис писанок у Львові 4 квітня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький подякував учасникам та підкреслив значення таких ініціатив:

"Сьогодні ми боремося не лише за нашу землю, а й за нашу ідентичність, мову, традиції. Такі події — це про зв’язок поколінь і про нашу силу як нації. Дякую всім, хто долучився до встановлення цього рекорду і водночас підтримав важливу благодійну ініціативу".

Окрім встановлення рекорду, захід мав благодійну мету — підтримати 7-річного Богдана Ільківа з міста Бродів, у якого діагностували м’язову дистрофію Дюшена.

Хлопчику потрібен препарат Elevidys вартістю 2,9 мільйона доларів, і наразі для лікування ще необхідно зібрати близько 15 мільйонів гривень.

У Львові одночасно розписали понад 1700 писанок. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що у Львові напередодні Великодня вже почали зростати ціни. Найбільше здорожчали продукти до святкового столу. Мовиться про яйця, паски та масло.

Також Новини.LIVE писали, що 4 квітня у Львові віряни західного обряду проводили освячення великодніх кошиків. Цей обряд традиційно відбувається у римо-католицьких храмах напередодні свята. Благословенну їжу споживають після нічної служби та у день Великодня.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
