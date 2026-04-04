Во Львове установили рекорд по писанкарству и поддержали сбор

В субботу, 4 апреля, во Львове установили национальный рекорд по массовой росписи писанок. Участие в событии приняли почти 1600 человек, которые создали более 1700 писанок. Мероприятие объединило популяризацию традиций и благотворительный сбор на лечение семилетнего мальчика.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE.

Во Львовском дворце искусств зафиксировали национальный рекорд Украины по росписи писанок — самую массовую одновременную роспись писанок. К событию присоединились почти 1600 участников, которые вместе создали более 1700 писанок.

Участие в мероприятии приняли более 30 мастеров писанкарства. Они помогали участникам осваивать традиционные техники росписи и знакомили с символикой украинской писанки, которая передается из поколения в поколение. Событие объединило жителей области вокруг сохранения культурного наследия и стало проявлением национального единства в условиях войны.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий поблагодарил участников и подчеркнул значение таких инициатив:

Читайте также:

"Сегодня мы боремся не только за нашу землю, но и за нашу идентичность, язык, традиции. Такие события — это о связи поколений и о нашей силе как нации. Спасибо всем, кто присоединился к установлению этого рекорда и одновременно поддержал важную благотворительную инициативу".

Кроме установления рекорда, мероприятие имело благотворительную цель — поддержать 7-летнего Богдана Илькива из города Бродов, у которого диагностировали мышечную дистрофию Дюшена.

Мальчику нужен препарат Elevidys стоимостью 2,9 миллиона долларов, и сейчас для лечения еще необходимо собрать около 15 миллионов гривен.

Новини.LIVE информировали, что во Львове накануне Пасхи уже начали расти цены. Больше всего подорожали продукты к праздничному столу. Говорится о яйцах, куличах и масле.

Также Новини.LIVE писали, что 4 апреля во Львове верующие западного обряда проводили освящение пасхальных корзин. Этот обряд традиционно происходит в римо-католических храмах накануне праздника. Благословенную пищу потребляют после ночной службы и в день Пасхи.