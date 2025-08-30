У поліції розповіли про маршрут Парубія

Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський та керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко. Фото: кадр з відео

У поліції заявили, що маршрут Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, ретельно вивчається. Також досліджується й інформацію про попередні дні.

Про це представники Нацполіції та СБУ розповіли під час брифінгу у Львові. Участь у брифінгу взяли — очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський та керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко.

Поліція вивчає маршрут Парубія

Як зазначають представники поліції та СБУ, наразі маршрут потерпілого Андрія Парубія вивчається, як і інформація про попередні дні.

Поки що представники правоохоронних органів відмовилися це коментувати.

"Даний злочин викликав суспільний резонанс, він перебуває на контролі міністра внутрішніх справ, голови СБУ, генпрокурора — ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути особу до відповідальності", — зазначають представники поліції та СБУ.

Нещодавно подруга родини повідомила, куди Андрій Парубій прямував в момент вбивства 30 серпня.

Нагадаємо, що криміналісти вже завершили роботу на місці вбивства Андрія Парубія 30 серпня у Львові.