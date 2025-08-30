Відео
Головна Львів У поліції заявили, що маршрут Парубія вивчається

У поліції заявили, що маршрут Парубія вивчається

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 18:00
У поліції розповіли про маршрут Парубія
Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський та керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко. Фото: кадр з відео

У поліції заявили, що маршрут Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня, ретельно вивчається. Також досліджується й інформацію про попередні дні.

Про це представники Нацполіції та СБУ розповіли під час брифінгу у Львові. Участь у брифінгу взяли — очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський та керівник обласного управління СБУ Вадим Онищенко.

Читайте також:

Поліція вивчає маршрут Парубія

Як зазначають представники поліції та СБУ, наразі маршрут потерпілого Андрія Парубія вивчається, як і інформація про попередні дні.

Поки що представники правоохоронних органів відмовилися це коментувати.

"Даний злочин викликав суспільний резонанс, він перебуває на контролі міністра внутрішніх справ, голови СБУ, генпрокурора — ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути особу до відповідальності", — зазначають представники поліції та СБУ.

Нещодавно подруга родини повідомила, куди Андрій Парубій прямував в момент вбивства 30 серпня.

Нагадаємо, що криміналісти вже завершили роботу на місці вбивства Андрія Парубія 30 серпня у Львові.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
