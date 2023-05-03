У трьох пунктах пропуску на Львівщині запровадять електронну чергу

Пункт пропуску Рава-Руська. Фото: ЛОВА

У трьох пунктах пропуску на Львівщині з літа запрацює електронна система бронювання перетину кордону. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Про це інформує Львівська обласна військова інформація

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Де саме запрацює черга

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА, у пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Шегині запрацює електронна черга для автомобілів. Реєстрація в системі для водіїв розпочнеться з 8 червня. До кінця місяця система працюватиме в тестовому режимі.

Реєстрація в системі "єЧерга" безкоштовна. Перевізник зможе попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Стежити за чергою можна у відкритому режимі на сайті системи. Перевіряти стан черги можна у розділі "Мої черги". За необхідності, час перебування в черзі можна продовжити на 2 години. У ЛОВА наголосили, що з середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львів'янин намагався провезти 23 тонни нового одягу повз митний контроль.