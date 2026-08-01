У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: розпочато розслідування

Правоохоронець заповнює документи. Фото: пресслужба Нацполіції

Іванна Чайка редактор політичних новин

У службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя. Правоохоронці проводять слідчі дії, а попередньо подію кваліфікували як самогубство. У Львівському обласному ТЦК та СП призначили службове розслідування.

Про це повідомила група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

У Львівському ОТЦК та СП призначили службове розслідування за фактом смерті військового

"Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які проводять необхідні слідчі дії. Попередньо подію кваліфікували як самогубство, однак усі обставини смерті ще встановлюються.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що за наказом начальника центру призначено спеціальне службове розслідування, яке проводить відповідна комісія.

Інших подробиць щодо обставин смерті військовослужбовця наразі не оприлюднюють.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на Львівщині легковий автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN на автодорозі Дрогобич — Довголука. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких двоє дітей, а поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення.

У ніч на 30 липня по Львову РФ завдала ракетного удару. Під час аварійно-рятувальних робіт вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Однак унаслідок удару загинула одна людина, ще понад 30 зазнали поранень.