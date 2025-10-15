Вбивство Ірини Фаріон — таємного свідка допитають онлайн 21 жовтня

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 15 жовтня розпочалося чергове засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Допит таємного свідка відбудеться онлайн 21 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Реклама

Читайте також:

Допит таємного свідка у справі вбивства Фаріон

Суд частково задовольнив клопотання прокурора. Допит таємного свідка, який має змінені анкетні дані та перебуває під державною охороною, відбудеться 21 жовтня у режимі відеоконференції.

"Суд постановив провести допит свідка в режимі відеоконференції за умов, що унеможливлюють його ідентифікацію", — сказали в суді.

Водночас донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що дата сьогоднішнього засідання символічна, адже саме в цей день вбили Степана Бандеру.

"Сьогодні, 15 жовтня, вбили Степана Бандеру. І сьогодні не випадково, що суд щодо вбивства Ірини Фаріон. Їхні ідеї — Бандери й Фаріон — будуть вічні. Насправді суд ухвалив клопотання прокурора, і таємний свідок буде допитаний. Я хочу наперед подякувати цьому свідку, який проявив гідність і не побоявся. Думаю, у "санітара общества" трохи тремтять коліна, бо свідок розповість усе, як бачив його у лісосмузі", — зазначила Софія Особа.

Нагадаємо, попереднє засідання щодо справи вбивства Фаріон у Львові було 8 жовтня.

Воно було присвячене допиту свідків. Тоді суд заборонив фото- та відеознімання процесу.