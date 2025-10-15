Убийство Ирины Фарион — тайного свидетеля допросят онлайн 21 октября

Подозреваемый Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 15 октября началось очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Допрос тайного свидетеля состоится онлайн 21 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора. Допрос тайного свидетеля, который имеет измененные анкетные данные и находится под государственной охраной, состоится 21 октября в режиме видеоконференции.

"Суд постановил провести допрос свидетеля в режиме видеоконференции в условиях, исключающих его идентификацию", — сказали в суде.

В то же время дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что дата сегодняшнего заседания символична, ведь именно в этот день убили Степана Бандеру.

"Сегодня, 15 октября, убили Степана Бандеру. И сегодня не случайно, что суд по убийству Ирины Фарион. Их идеи — Бандеры и Фарион — будут вечны. На самом деле суд удовлетворил ходатайство прокурора, и тайный свидетель будет допрошен. Я хочу заранее поблагодарить этого свидетеля, который проявил достоинство и не побоялся. Думаю, у "санитара общества" немного дрожат коленки, потому что свидетель расскажет все, как видел его в лесополосе", — отметила София Особа.

Напомним, предыдущее заседание по делу об убийстве Фарион во Львове было 8 октября.

Оно было посвящено допросу свидетелей. Тогда суд запретил фото- и видеосъемку процесса.