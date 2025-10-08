Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Убийство Фарион — заседание о допросе свидетелей завершилось

Убийство Фарион — заседание о допросе свидетелей завершилось

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:08
Дело об убийстве Фарион — заседание, посвященное допросу свидетелей, завершилось
Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 8 октября прошло судебное заседание, которое было посвящено допросу свидетелей по делу убийства языковеда Ирины Фарион. В следующий раз будет свидетельствовать тайный очевидец преступления.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Реклама
Читайте также:

Дело об убийстве Ирины Фарион

Во время следующего судебного заседания показания о деле убийства Ирины Фарион будет давать тайный очевидец преступления. Вероятно, заседание состоится 15 октября.

Дочь языковеда София Особа сообщила, что свидетель будет выступать с закрытым лицом, чтобы обезопасить себя, поскольку он, по ее словам, видел подозреваемого Зинченко без маскировочной одежды.

Напомним, 8 октября во Львове началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд запретил фото- и видеосъемку процесса.

Известно, что на предыдущем слушании, 18 сентября, Вячеславу Зинченко продлили арест. Он будет под стражей до 21 ноября 2025 года.

суд убийство Львов Ирина Фарион судебные решения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации