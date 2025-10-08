Дело об убийстве Фарион — заседание, посвященное допросу свидетелей, завершилось

Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 8 октября прошло судебное заседание, которое было посвящено допросу свидетелей по делу убийства языковеда Ирины Фарион. В следующий раз будет свидетельствовать тайный очевидец преступления.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Дело об убийстве Ирины Фарион

Во время следующего судебного заседания показания о деле убийства Ирины Фарион будет давать тайный очевидец преступления. Вероятно, заседание состоится 15 октября.

Дочь языковеда София Особа сообщила, что свидетель будет выступать с закрытым лицом, чтобы обезопасить себя, поскольку он, по ее словам, видел подозреваемого Зинченко без маскировочной одежды.

Напомним, 8 октября во Львове началось заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд запретил фото- и видеосъемку процесса.

Известно, что на предыдущем слушании, 18 сентября, Вячеславу Зинченко продлили арест. Он будет под стражей до 21 ноября 2025 года.