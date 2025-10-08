Справа про вбивство Фаріон — засідання, присвячене допиту свідків, завершилось

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львові 8 жовтня відбулося судове засідання, яке було присвячене допиту свідків у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наступного разу свідчитиме таємний очевидець злочину.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Під час наступного судового засідання свідчення про справу вбивства Ірини Фаріон даватиме таємний очевидець злочину. Ймовірно, засідання відбудеться 15 жовтня.

Донька мовознавиці Софія Особа повідомила, що свідок виступатиме із закритим обличчям, аби убезпечити себе, оскільки він, за її словами, бачив підозрюваного Зінченка без маскувального одягу.

Нагадаємо, 8 жовтня у Львові розпочалося засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Суд заборонив фото- та відеознімання процесу.

Відомо, що на попередньому слуханні, 18 вересня, В'ячеславу Зінченку продовжили арешт. Він буде під вартою до 21 листопада 2025 року.