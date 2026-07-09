За порушення комендантської години досі не карають: у Львові відреагували

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Фото: кадр із відео

Іванна Чайка редактор політичних новин

В Україні досі не запровадили адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, попри четвертий рік повномасштабної війни. Через це правоохоронці не мають законодавчого механізму для притягнення порушників до відповідальності. У Львівській ОВА назвали таку ситуацію системною проблемою державного рівня.

Про це керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень заявив під час брифінгу у Львівській ОВА, передає Новини.LIVE.

Грень пояснив, чому порушники комендантської години уникають відповідальності

Коментуючи події у Львові, Грень наголосив, що питання відповідальності за порушення комендантської години не належить до повноважень місцевої влади. За його словами, відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада досі не ухвалила.

"Хіба для вас не є таємниця, що у нас у 2026 році, на четвертому році війни, немає відповідальності за порушення комендантської години? Хіба для вас не є таємниця, що закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення в частині встановлення цієї відповідальності в другому читанні не проголосований?" — сказав Грень.

Він додав, що відсутність відповідальності є наслідком непослідовної державної політики та небажання ухвалювати необхідні рішення.

"Це є системна проблема непослідовності і нерозуміння стану, в якому ми є. Не можна приймати важливі рішення, виходячи з позиції електорального інтересу", — наголосив керівник апарату Львівської ОВА.

Як писали Новини.LIVE, Грень також закликав молодь, яка брала участь в інциденті з ТЦК, підписати контракт. Він вважає, що таким молодим людям "бракує драйву в житті".

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові стався інцидент, де під час заходів з оповіщення натовп пошкодив і перекинув службовий автомобіль працівників ТЦК та СП. Перед цим військовослужбовці спільно з поліцейськими перевіряли військово-облікові документи, під час чого виявили чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, та доставили його до територіального центру комплектування. У Львівській обласній військовій адміністрації наголосили, що правоохоронці мають встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям кожного з її учасників.