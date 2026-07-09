У Львівській ОВА звернулися до молоді: якщо бракує драйву — підпишіть контракт

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Фото: кадр із відео

Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень вважає, що учасники конфлікту із військовими у Львові могли бути молодими людьми, які прагнули гучного розголосу. Водночас правоохоронці мають встановити роль кожного причетного до інциденту, зокрема перевірити версію про можливих провокаторів. Він наголосив, що молоді, яка шукає гострих вражень, варто спрямувати свою енергію на службу в Силах оборони.

Про це Грень заявив під час брифінгу у Львівській ОВА, передає Новини.LIVE.

Грень звернувся до молоді: "Якщо бракує драйву — підпишіть контракт"

Грень наголосив, що не виключає присутності провокаторів серед учасників інциденту. За його словами, усі обставини події та дії кожного її учасника перевірять у межах відкритих кримінальних проваджень.

"Звичайно, і саме тому дії абсолютно всіх учасників цієї події будуть розслідуватися в рамках кримінальних проваджень", — сказав він.

Водночас посадовець висловив власну думку щодо мотивів частини молодих людей, які брали участь у конфлікті. На його переконання, для декого це була спроба привернути до себе увагу.

Читайте також:

"Моя особиста думка — це молоді люди, які потребували акції. Якщо нашій молоді бракує драйву в житті, то я закликаю тих молодих людей, яким потрібна акція, підписати контракт. Там акцій — ось так", — заявив Грень.

Він також зауважив, що фотографування на тлі пошкодженого автомобіля військових, на його думку, свідчить про бажання окремих учасників отримати публічний резонанс, а не про випадкову поведінку.

Як писали Новини.LIVE, у Львові натовп пошкодив і перекинув службовий автомобіль працівників ТЦК та СП під час проведення заходів з оповіщення. Інцидент стався після того, як військовослужбовці разом із поліцейськими перевіряли військово-облікові документи, а одного з чоловіків, який перебував у розшуку, доставили до територіального центру комплектування. У Львівській ОВА заявили, що всі обставини події та дії її учасників мають отримати правову оцінку.

Очільник ОП Кирило Буданов відреагував на інцидент за участю військовослужбовців у Львові. Він наголосив, що напади на українських захисників підривають довіру до армії, та закликав правоохоронців дати належну правову оцінку подіям.