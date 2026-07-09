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Главная Львов Инцидент с ТЦК во Львове: в ОВА призвали молодежь заключать контракт

Инцидент с ТЦК во Львове: в ОВА призвали молодежь заключать контракт

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 13:48
Во Львовской областной государственной администрации обратились к молодежи: если не хватает драйва — подпишите контракт
Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень. Фото: кадр из видео

Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень считает, что участниками конфликта с военными во Львове могли быть молодые люди, стремившиеся привлечь к себе внимание. В то же время правоохранительные органы должны установить роль каждого причастного к инциденту, в частности проверить версию о возможных провокаторах. Он подчеркнул, что молодежи, ищущей острых впечатлений, стоит направить свою энергию на службу в Силах обороны.

Об этом Грень заявил во время брифинга во Львовской ОГА, передает Новини.LIVE.

Грень обратился к молодежи: "Если не хватает драйва — подпишите контракт"

Грень подчеркнул, что не исключает присутствия провокаторов среди участников инцидента. По его словам, все обстоятельства происшествия и действия каждого его участника будут проверены в рамках открытых уголовных дел.

"Конечно, и именно поэтому действия абсолютно всех участников этого происшествия будут расследоваться в рамках уголовных производств", — сказал он.

В то же время чиновник высказал собственное мнение относительно мотивов части молодых людей, принимавших участие в конфликте. По его убеждению, для некоторых это была попытка привлечь к себе внимание.

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"Мое личное мнение — это молодые люди, которым нужна была акция. Если нашей молодежи не хватает драйва в жизни, то я призываю тех молодых людей, которым нужна акция, подписать контракт. Там акций — вот так", — заявил Грень.

Он также отметил, что фотографирование на фоне поврежденного автомобиля военных, по его мнению, свидетельствует о желании отдельных участников получить публичный резонанс, а не о случайном поведении.

Как писали Новини.LIVE, во Львове толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль сотрудников ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. Инцидент произошел после того, как военнослужащие вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы, а одного из мужчин, находившегося в розыске, доставили в территориальный центр комплектования. Во Львовской ОГА заявили, что все обстоятельства происшествия и действия его участников должны получить правовую оценку.

Глава ОП Кирилл Буданов отреагировал на инцидент с участием военнослужащих во Львове. Он подчеркнул, что нападения на украинских защитников подрывают доверие к армии, и призвал правоохранителей дать надлежащую правовую оценку событиям.

Львов ТЦК и СП украинские военные
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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